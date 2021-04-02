زيادة تعريفة تعبئة صهاريج المياه في #عسير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-02

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

أصدر فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بمنطقة عسير تعميمًا لجميع فروع المياه في المنطقة، بزيادة تعريفة تعبئة صهاريج المياه في محطات التوزيع اعتبارًا من تاريخ يوم أمس الخميس 1 إبريل.

السعر الجديد:

وبزيادة التعريفة أصبح السعر الجديد ريالين لكل م3 للقطاع السكني غير شامل القيمة المضافة حيث يصبح سعر الطن الواحد للمستهلك 6 ريالات بدلًا من السعر السابق 5 ريالات بزيادة ريال في كل طن، مع خمسة كيلو مترات مجانًا، وفي حال الزيادة عن الخمسة كيلو يحسب الكيلو 3 ريالات فقط.

متابعة ضبط الأسعار:

وجاء في التعميم الذي حصلت “متابعات الخليج 365” على نسخة منه، استمرار تعبئة عقود السقيا القائمة بواقع ريال واحد فقط غير شامل القيمة المضافة، مع التشديد على متابعة ضبط الأسعار وعند وجود أي تلاعب من أصحاب الناقلات يتم تطبيق نظام الجزاءات والمخالفات بحق صاحب الناقلة المخالفة.

تطبيق المياه:

كما أعلنت الشركة الوطنية عن تقديم ‏أكثر من 30 خدمة يقدمها تطبيق المياه منها طلب صهاريج المياه، ويمكن تحميله بالنسبة إلى مستخدمي IOS من

أكثر من 30 خدمة يقدمها لك تطبيق المياه الوطنية



حمل التطبيق الآن



لمستخدمي IOShttps://t.co/SNY4X5WWjU



لمستخدمي أندرويدhttps://t.co/2Kj7uIlJAg pic.twitter.com/5DNXi0yX15 — شركة المياه الوطنية (@nwc_media) March 29, 2021



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