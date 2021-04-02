الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-02

أبو دية محذرًا من زيادة الإصابات بكورونا: ما هكذا تورد الإبل!!

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر مذيع قناة الإخبارية جبريل أبو دية، من عودة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة.

وعلق أبو دية خلال تقديمه اليوم الجمعة النشرة الإخبارية بقوله: “ما هكذا تورد الإبل يا إخواني وأخواتي، حتى في الهجر ارتفعت حالات كورونا، صدقوني إذا لم نتغير نخاف من الأسوأ لا محالة، اللهم سترك”.

كورونا في السعودية

وكشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة في السعودية، كما أعلنت عن تعافي (404) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (378873) حالة.

عدد الحالات النشطة:

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة إلى (5768) حالة، من بينها (735) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (391325) حالة، توفي منهم (6684) حالة.

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