شكرا لقرائتكم خبر عن أول مؤتمر لأكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف.. الأحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ينطلق المؤتمر الاول الافتراضي لأكاديمية الشعر العربي في جامعة الطائف صباح (الأحد) القادم بعنوان «عروض الشعر العربي بين طلاقة الفن وانضباط العلم».

وعبر رئيس الجامعة أمين مجلس الأمناء بالأكاديمية الدكتور يوسف بن عبده عسيري عن سعادته بهذا المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه محليا وعالميا في مجال عروض الشعر العربي، مثمنا الرعاية الكريمة من لدن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي الذي يحمل على عاتقه أمانة الشعر العربي في جعله مشروعا عربيا وإسلاميا له أثره الفاعل في تنمية موهبة الشعر وتعزيزها ونشرها خاصة بين الناشئة من أبناء هذه اللغة، مشيرا إلى أن رعاية الأمير خالد الفيصل لهذا المحفل العلمي الأول من نوعه يجسد اهتمام قيادات المملكة ورعايتهم للشأن الثقافي وخاصة الشعري منه لمكانته العظيمة.

وأوضح أن المؤتمر الافتراضي لعروض الشعر العربي جاء بمشاركة باحثين من سبع دول عربية وعالمية، لهم بصمتهم في هذا الحقل المعرفي الفني، وأنه يأتي ضمن المشروع التثقيفي الكبير الذي تضطلع به أكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف من منطلق رسالتها في الإبداع الشعري ونشر الثقافة الشعرية وتوثيقها علميا.