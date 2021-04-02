شكرا لمتابعة خبر عن النمر يوجه نصيحة للمتزوجين من مرضى القلب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وجه استشاري وأستاذ أمراض القلب، الدكتور خالد النمر، اليوم الجمعة نصيحة للزوجين في حالة إصابة أحدهما بمرض القلب .

وقال النمر "‏نصيحة لكلا الزوجين رجاءً ابتعد عن الضغط على مواضع الاستفزاز عند الطرف الآخر خاصة اذا كان مريض قلب".

في وقت سابق، طالب الدكتور خالد النمر المستشفيات الخاصة بأن يكون التواصل مع المريض عبر رسائل الجوال باللغة العربية وليس الإنجليزية، لكي يستطيع أغلب المرضى قراءتها وإلا ستصبح عديمة الفائدة.