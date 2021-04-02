شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يكشف كيف ساهم في السيطرة على حامل السكين بالحرم المكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشف مواطن يعمل حارس أمن تفاصيل ضربه الشخص الذي تم القبض عليه في الحرم المكي وهو يردد عبارات مؤيدة لجماعة إرهابية بالكرسي والسيطرة عليه.

وقال المواطن أحمد العسيري أنه بعدما شاهد الشخص يحمل سكيناً ويردد الشعارات المخالفة، لم يتمالك نفسه، وانهال عليه بالضرب عن طريق كرسي صلاة وجده أمامه، مبينا أنه ركز الضرب على اليد التي يحمل فيها الجاني السلاح الأبيض، مضيفاً أن موقفه كان دفاعاً عن بيت الله الحرام والوطن.

وأضاف أن رجال الأمن بالحرم تعاملوا مع الجاني بكفاءة عالية، وتمكنوا من القبض عليه في وقت قياسي، قبل أن يصيب أحدا من المعتمرين والزوار.