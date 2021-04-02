شكرا لمتابعة خبر عن "أبوديه" يخرج عن النص بعد زيادة إصابات كورونا: "ما هكذا تورد الإبل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

علق المذيع بقناة الإخبارية الإعلامي جبريل أبو دية على ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا التي وصلت اليوم الجمعة إلى 728 حالة في أعلى ارتفاع لها منذ أشهر.

وقال جبريل أبو دية "والله ما هكذا تورد الإبل يا إخواني وأخواتي" حتى في الهجر ارتفعت حالات كورونا.

وأضاف: صدقوني إذا لم نتغير نخاف من الأسوأ لا محالة وختم "اللهم سترك".

كانت وزارة الصحة أعلنت اليوم الجمعة 2 أبريل 2021، تسجيل 728 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 391325 حالة.