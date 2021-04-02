شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الحبيب: العلاج النفسي بالقرآن لا يكفي لعلاج الأمراض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال استشاري الطب النفسي، طارق الحبيب، إن العلاج بالقرآن الكريم لم يحرر شرعياً، لكن يمكن الاستعانة به مع العلاج النفسي أو الجراحي أو الباطني.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، أن العلاج بالقرآن هو لون من الألوان التي يلجأ إليها الأفراد في الشفاء من أي علة سواء كانت روحية أو عضوية أو نفسية.

وأضاف أن الإشكالية فيما يتعلق بالعلاج بالقرآن أنه لا يمكن تقنيه مثل الدواء، وهناك بعض الاجتهادات طُرحت بهذا الشأن لكنها تحتاج لعلاج علمي.