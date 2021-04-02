شكرا لمتابعة خبر عن الصحة توضح موقف مرضى تجلط الدم من تلقي لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة مدى إمكانية حصول المرضى، الذين يتناولون أدوية لمنع تجلط الدم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

قالت وزارة الصحة أن المرضى الذين يحصلون على أدوية خاصة بمنع تخثر الدم (تجلط الدم) يُمكن لهم أخذ اللقاح مع الحرص على المراقبة بعد أخذ اللقاح لمدة ٣٠ دقيقة.

ودعت وزارة الصحة بضرورة التأكد من خلو موضع الحقن من النزيف قبل الخروج من موقع التطعيم مع أهمية استشارة الطبيب المعالج وأخذ التوصية بأخذ اللقاح من عدمه.