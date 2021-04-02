4 توجيهات لأولياء أمور «أطفال التوحد» عند السفر عبر المطارات

وجّهت هيئة الطيران المدني، اليوم الجمعة، مجموعة نصائح لأولياء أمور أطفال التوحّد عند السفر عبر المطارات.

وبمناسبة اليوم العالمي للتوحد، أصدرت هيئة الطيران المدني 4 توجيهات لأولياء الأمور، مؤكدة على أهمية الإفصاح للناقل الجوي عن حالة المسافر؛ لتوفير الرعاية الكافية للطفل، مع استثمار وقت الانتظار في توفير الألعاب أو القصص المصورة، للمساعدة في الحفاظ على هدوء الطفل والحد من توتره، إلى جانب توفير سماعات رأس آمنة لعزله عن الضوضاء في حال كان يعاني من حساسية عالية في السمع.

كما وجهت بضرورة، تلبية احتياجات الطفل قبل التوجه للمطار، من أكل وشرب وغيرها للمساهمة في استقراره.

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