حادث الحرم المكي.. العسيري حارس الأمن يروي كواليس الواقعة

روى المواطن أحمد علي العسيري، تفاصیل سيطرته على شخص - تم القبض علیه في الحرم المكي، وھو يردد عبارات مؤيدة لجماعة إرھابیة - باستخدام الكرسي.

وأوضح العسیري، الذي يعمل حارسًا للأمن بالمسجد الحرام، خلال مداخلة هاتفية على قناة «الرسالة»، أنه بعدما شاھد الشخص يحمل سكینًا ويردد الشعارات المخالفة، لم يتمالك نفسه، وانھال علیه بالضرب عن طريق كرسي صلاة وجده أمامه.

وأضاف أنه ركز الضرب على الید التي يحمل فیھا الجاني السلاح الأبیض، مؤكدًا أن موقفه كان دفاعًا عن بیت الله الحرام والوطن.

وقال العسيري إن رجال الأمن بالحرم تعاملوا مع الجاني بكفاءة عالیة، وتمكنوا من القبض علیه في وقت قیاسي، قبل أن يصیب أحدًا من المعتمرين والزوار.

وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة أعلنت، أمس، أن قوة أمن الحرم المكي الشريف ضبطت شخصًا يحمل سلاحًا أبیض في الدور الأول للمسجد الحرام، ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظیمات إرھابیة.