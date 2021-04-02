راصد جوي: أجواء باردة على بعض المناطق

توقّع الراصد الجوي عبدالله الحربي، أن تشهد أغلب مناطق المملكة أجواء باردة، صباح غد السبت.

وعبر حسابه على "تويتر"، قال الحربي: صباح الغد (السبت).. أجواء باردة على اغلب المناطق، ودرجات الحرارة الصغرى، تتراوح بين ٣ و٤ مئوية على مناطق الشمال.

من ناحيته، توقّع المركز الوطني للأرصاد، الأحوال الجوية ليوم السبت، لافتًا إلى تكوُّن سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة على 4 مناطق.

وفي بيان، عبر موقعه الرسمي، قال المركز: يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم والرياض)، ومنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية منها.

ولفت المركز إلى غيوم السماء جزئيًّا على وسط وشرق وغرب المملكة؛ قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (القصيم والأجزاء الشمالية من الشرقية، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة)؛ تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

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