نشرت جريدة «أم القرى» قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 445 وتاريخ 1442/08/10هـ، بتعديل تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

وجاء نص قرار مجلس الوزراء كالتالي:

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بالأمر السامي رقم (37168) وتاريخ 5 /7/ 1442هـ، القاضي بإكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتعديل تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (37168) وتاريخ 5/7/1442هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، الموافق عليه بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 5/2/1442هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1259) وتاريخ 1/8/1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5279) وتاريخ 5/8/1442هـ.



يقرر:

تعديل تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، الموافق عليه بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 1442/2/5هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: تعديل صدر المادة (الثامنة) من التنظيم، ليصبح بالنص الآتي: «يكون للهيئة رئيس يعين بقرار من المجلس، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، ويمارس بوجه خاص الصلاحيات والاختصاصات الآتية……».

ثانياً: تعديل المادة (التاسعة) من التنظيم، لتصبح بالنص الآتي: «يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية».

رئيس مجلس الوزراء