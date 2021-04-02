إصابة 9 أفراد من أسرة واحدة بـ«كورونا».. والناجي الوحيد يكشف القصة كاملة

أصيب تسعة أفراد من أسرة واحدة بفيروس كورونا المستجد، فيما نجا شخص واحد من الإصابة بفضل تلقيه اللقاح المضاد للجائحة.

وخلال مقطع فيديو بثته وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تحدث فيصل الفهيد، الناجي الوحيد من الإصابة، قائلًا: عندي في البيت 9 حالات كورونا.. أنا الوحيد في الأسرة الذي حصلت على اللقاح، ولم أعان أي أعراض خلال تنلك الفترة، إلا أن زوجتي أصيب بإنفلونزا خفيفة في البداية ثم تطورت الحالة حتى ارتفعت درجة الحرارة، وبدأت تعاني الكحة.

وأضاف: بعدها قررنا نجري مسحة كي نتأكد، وللأسف جاءت النتيجة إيجابية لكل أفراد العائلة.. قبلها بشهر ونصف الشهر كنت حصلت على اللقاح، والحمد لله لم تظهر على أي أعراض، مشددًا على أنه بعد تلك التجربة أصبح الجميع في البيت على قناعة تامة بأهمية الحصول على اللقاح.

تسع حالات #كورونا في بيت واحد❗️

يحكي لنا فيصل الفهيد كيف نجى منها.#خذ_الخطوة #عش_بصحة pic.twitter.com/auew7ikVky — صحة الـشرقية (@moh_eastern) April 2, 2021

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