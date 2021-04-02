احتفالية «نور الرياض» تحول العاصمة إلى هالة من الأضواء

حولت احتفالية «نور الرياض» مدينة الرياض إلى هالة من الأضواء ازدانت بها جنبات المدينة، وذلك من خلال 13 موقعًا في كامل أرجائها.

وقدمت الفعاليات مُنذ انطلاقها 18 مارس بمشاركة كوكبة من الفنانين السعوديين والعالميين تجربة فريدة وشيّقة للزوار من خلال التجمع حول الضوء والتمعن فيه، إلى جانب التحديق في النجوم.

وسلطت الفعاليات الضوء على الأعمال الفنية التي يكسوها الضوء، بالإضافة إلى المباني المعمارية التي تسبح في فضاء الضوء.

ويُعد «نور الرياض» أولى مبادرات مشروع «الرياض آرت» وهو احتفال سنوي جديد للضوء والفن في أرجاء مدينة الرياض، ويحمل شعار تحت سماء واحدة، وتتمحور فكرة العمل حول شعلة الأمل التي تضيء قلوب الناس وتجمعهم على الخير والمحبة.

يُذكر أن مشروع الرياض آرت يتكامل مع رؤية المملكة 2030، وهو أحد أكبر برامج الفن العام التي يجري تنظيمها على مستوى العالم في الوقت الراهن، كما أنه أحد المشاريع الأربعة الكبرى التي صممتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض؛ لتحويل العاصمة إلى مدينة عالمية فائقة الحيوية والنشاط.