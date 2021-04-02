مصادر «عاجل» تكشف آلية ومواعيد حضور منسوبي التعليم خلال رمضان

كشفت مصادر «عاجل» عن صدور تعميم من وزارة التعليم، حددت فيه آلية حضور منسوبيها خلال شهر رمضان.

وقالت مصادر «عاجل»، إن دوام منسوبي وزارة التعليم في شهر رمضان سيكون خمس ساعات يوميًّا تبدأ من التاسعة والنصف صباحًا وينتهي في الرابعة والنصف عصرًا.

وأشارت المصادر إلى استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية في مقار العمل في المستوى الاحترازي الأخضر لمنع تفشي وباء كورونا، وفق الشروط التالية:

أولًا: لا يتجاوز من يعملون عن بعد نسبة 25% من موظفي الجهة.

ثانيًا: استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بُعد، وفق تصنيف هيئة الصحة العامة (وقاية).

ثالثًا: تمكين من يعملون عن بعد من أداء مهامهم من قبل الجهات الحكومية.

رابعًا: استمرار حضور الموظفين وفق الدوام المرن.

خامسًا: استمرار العمل بتعليق البصمة.

وبحسب مصادر «عاجل»، فإن وزارة التعليم قسمت حضور الموظفين إلى مقار العمل على ثلاث مجموعات، يفصل بينها ساعة؛ بحيث تكون أوقات العمل في شهر رمضان للعام 1442 هـ:

المجموعة الأولى: 9.30 – 14.30

المجموعة الثانية من 10.30 – 15.30

المجموعة الثالثة: 11.30 – 16.30.

وأكدت المصادر، أن «التعليم» شددت على منسوبيها ضرورة التقيد بما ورد في التعميم، وأنها ستحيطهم بما يستجد حال تطلب الوضع أي تعديل بهذا الشأن.