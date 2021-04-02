مركبات تخالف قواعد الانتظار بحي الوزارات بالرياض.. و«المرور» يتدخل

الرياض - محمد عبدالله - تنوعت بين ركوب الأرصفة والوقوف في الممنوع..
أكد المرور السعودي، اليوم الجمعة، تطبيق النظام ضد أصحاب المركبات المخالفة لقواعد الانتظار داخل الأحياء السكنية بحي الوزارات.
جاء ذلك تجاوبًا من بلاغ موثق بالفيديو، يقول: نناشدكم التدخل لمنع الوقوف الخاطئ وتعطيل حركة السير والنقل الخاص، بشوارع حي الوزارات بالرياض، شارع الحاسب.. هناك (ركوب للأرصفة ـ نقل الركاب ـ وقف الباصات داخل الأحياء السكنية).
وتفاعلاً مع البلاغ، قال المرور السعودي: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم تطبيق النظام على المركبات المخالفة لأنظمة المرور.
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