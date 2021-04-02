السعودية اليوم / محافظ عنيزة يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية



عنيزة 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واس

رأس محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم أمس, اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمحافظة، بحضور مديري الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وناقش الاجتماع أهمية التعاون بين الجهات ذات العلاقة للارتقاء بمستوى السلامة، وإستراتيجية السلامة المرورية، وتوصيات الاجتماعات السابقة، واقتراح المبادرات التي تسهم في تحسين أداء موشرات المرور.

// انتهى //

22:13ت م

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