السعودية اليوم / تعليم تبوك يشدّد على تطبيق الإجراءات و"البروتوكولات" الوقائية والصحية



تبوك 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واس

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري, العناية بمتابعة تطبيق "البروتوكولات" والاحترازات الوقائية والصحية في جميع المباني المدرسية والتعليمية، التي أقرتها الجهات المعنية لمواجهة جائحة

وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم المنطقة خالد الفقير, حرص إدارة التعليم على تطبيق هذه "البرتوكولات" والإجراءات الوقائية باستمرار، مشيراً إلى تأمين أجهزة قياس الحرارة، وتوفير المعقمات، ومراعاة التباعد الاجتماعي داخل المرافق التعليمية والمدرسية ومنع التجمعات وإقامة الحفلات.

// انتهى //

22:12ت م

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تبوك 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واسأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري, العناية بمتابعة تطبيق "البروتوكولات" والاحترازات الوقائية والصحية في جميع المباني المدرسية والتعليمية، التي أقرتها الجهات المعنية لمواجهة جائحة كورونا بما يسهم في سلامة الجميع، ومنها استخدام تطبيق «توكلنا» ولبس الكمامة والتباعد وغيرها من التعليمات الصحية في المنشآت الحكومية.وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم المنطقة خالد الفقير, حرص إدارة التعليم على تطبيق هذه "البرتوكولات" والإجراءات الوقائية باستمرار، مشيراً إلى تأمين أجهزة قياس الحرارة، وتوفير المعقمات، ومراعاة التباعد الاجتماعي داخل المرافق التعليمية والمدرسية ومنع التجمعات وإقامة الحفلات.// انتهى //22:12ت م0133

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