السعودية اليوم / الجزائر تسجل 125 إصابة جديدة و97 حالة شفاء و3 وفيات



الجزائر 20 شعبان 1442 هـ الموافق 2 إبريل 2021 م واس

سجلت الجزائر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 125 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة والسكان الجزائرية في بيان لها، إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بلغ 117429، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 81729 والعدد الإجمالي لحالات الوفاة 3099.

// انتهى //

22:09ت م

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الجزائر 20 شعبان 1442 هـ الموافق 2 إبريل 2021 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 125 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا وثلاث حالات وفاة.وأشارت وزارة الصحة والسكان الجزائرية في بيان لها، إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بلغ 117429، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 81729 والعدد الإجمالي لحالات الوفاة 3099.// انتهى //22:09ت م0130

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