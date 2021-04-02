السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 74,912 إصابة مؤكدة و 907 حالات وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 20 شعبان 1442 هـ الموافق 2 إبريل 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 74,912 إصابة مؤكدة و 907 حالات وفاة نتيجة فيروس

وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 30,357,579، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 550,169.

// انتهى //

21:31ت م

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واشنطن 20 شعبان 1442 هـ الموافق 2 إبريل 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 74,912 إصابة مؤكدة و 907 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 30,357,579، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 550,169.// انتهى //21:31ت م0126

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