السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسمح بالسفر بلا قيود لمن تلقوا لقاح كوفيد-19



واشنطن 20 شعبان 1442 هـ الموافق 2 أبريل 2021 م واس

أعلنت السلطات الصحية الأمريكية اليوم، السماح بالسفر للأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس

وأفاد المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه يمكن للأشخاص الذين تلقوا اللقاح، السفر دون الحاجة إلى الالتزام بحجر صحي أو اظهار فحص سلبي لكوفيد-19.

وأوضح المركز أن المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة من الخارج، سيتوجب عليهم إظهار نتيجة فحص سلبية قبل الصعود إلى الطائرة، وإجراء فحص ثانٍ عند الوصول، والالتزام بالحجر الصحي في حال طلبت منهم السلطات المحلية ذلك.

// انتهى //

21:30ت م

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واشنطن 20 شعبان 1442 هـ الموافق 2 أبريل 2021 م واسأعلنت السلطات الصحية الأمريكية اليوم، السماح بالسفر للأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل، بشرط اتخاذ إجراءات وقائية مثل وضع الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.وأفاد المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه يمكن للأشخاص الذين تلقوا اللقاح، السفر دون الحاجة إلى الالتزام بحجر صحي أو اظهار فحص سلبي لكوفيد-19.وأوضح المركز أن المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة من الخارج، سيتوجب عليهم إظهار نتيجة فحص سلبية قبل الصعود إلى الطائرة، وإجراء فحص ثانٍ عند الوصول، والالتزام بالحجر الصحي في حال طلبت منهم السلطات المحلية ذلك.// انتهى //21:30ت م0125

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