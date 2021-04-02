السعودية اليوم / الكويت تسجل 1233 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واس

سجلت الكويت 1233 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي أنه سجلت 1384 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 219257.

// انتهى //

20:27ت م

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الكويت 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واسسجلت الكويت 1233 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 234754، فيما سجلت 8 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة حتى الآن 1327.وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي أنه سجلت 1384 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 219257.// انتهى //20:27ت م0112

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