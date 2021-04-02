السعودية اليوم / "المثلثات الملونة" تزين مبنى المؤتمرات بمركز الملك عبدالله المالي



الرياض 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واس

شارك الفنان دانيال بورين خلال فعاليات "نور الرياض" بعمل إبداعي ازدان به مبنى مركز المؤتمرات في مركز الملك عبدالله المالي ولاقى استحسان الزوار .

واستخدم الفنان في عمله "المثلثات الملونة", عدداً من الألوان والانعكاسات الضوئية في مبنى مركز المؤتمرات المستوحى تصميمه من رتفاع وانخفاض الرمال في الصحراء.

ويتكون العمل من 153 مثلثا كبيرا، بالإضافة إلى 9889 مثلثاً صغيراً، صُمِّمَت بتباعدات متوازية تعكس أعمالا ضوئية إبداعية بألوان مضيئة تتشكل على هيئه نجوم في السماء.

// انتهى //

20:27ت م

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