السعودية اليوم / أمين الجوف يتفقد مستوى الالتزام بالإجراءات الاحترازية في المنشآت التجارية والمتنزهات والحدائق



سكاكا 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واس

وقف أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان على مستوى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في الأسواق والمنشآت التجارية والمتنزهات والحدائق، وذلك من خلال جولة ميدانية نفذها الأمين يرافقه عدد من منسوبي الرقابة الصحية على المراكز التجارية والمطاعم والكافيهات والمتنزهات والحدائق،

وشدد المهندس الشرعان خلال الجولة على أهمية توعية العاملين والمتسوقين بأهمية الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الدولة ممثلة في الجهات المعنية، كما وجه الأمانة بتكثيف الحملات التوعوية والإرشادية من خلال البرامج التوعوية ووسائل التواصل الاجتماعي.

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19:49ت م

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