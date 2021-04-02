عوامل تحدد جرعة الباراسيتامول المُعطاة للطفل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت هيئة الغذاء والدواء العوامل التي تحدد جرعة الباراسيتامول المُعطاة للطفل، مؤكدةً أنهما وزن الطفل وتركيزه في الدواء.

باراسيتامول للطفل:

وقالت الهيئة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة: إنه عند استخدام باراسيتامول للطفل دون وصفة طبية يفضل أن يتم سؤال الصيدلي بشأن الجرعة المناسبة للطفل، وعدد الجرعات الممكنة خلال اليوم الواحد، ومدة استخدام الدواء.

جرعات الباراسيتامول:

ولفتت إلى أن جرعات دواء باراسيتامول تختلف من طفل إلى آخر، وذلك بناء على وزن الطفل وتركيز الدواء، مشيرةً إلى أنه يجب ألا تقرب الجرعة إلى جرعة أكثر من المحددة، ولا تستخدم ملعقة طعام عند إعطاء الدواء للطفل، إذ يجب استخدام وحدة القياس الموجودة مع الدواء (الملعقة، القطارة، الغطاء) أو المقياس الذي يحدده الصيدلي.



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