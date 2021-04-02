فيديو.. موهوبات تقنية حفر الباطن يستعرضن إبداعهن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-02

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

عرضت متدربات نادي الموهبة والابتكار في الكلية التقنية للبنات بمحافظة حفر الباطن تجاربهن الإبداعية في معرض العمل المهني المقام في المكان مول، حيث تنوعت المهارات لدى كل متدربة كالمهارات التقنية ومهارة التصوير والرسم والكتابة، بالإضافة إلى المكياج السينمائي والتطريز.

تقنية البنات:

وتشارك تقنية البنات في حفر الباطن في معرض ثقافة العمل المهني المقام الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة العمل المهني لدى المجتمع وأهميته ودوره المهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

كما يهدف المعرض للتعريف بدور المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني في العمل المهني، وتعريف الخريجين وأولياء الأمور بالتخصصات والبرامج المقدمة بالكلية.



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