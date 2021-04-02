لا تكثروا من مقليات اللحوم في رمضان تفاديًا لهذا المرض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-02

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

يكثر بعض الأفراد، وخصوصًا المرضى المصابين بالنقرس، من تناول اللحوم بشكل يومي في رمضان، وتحديدًا المقليات كالسمبوسك والمعجنات والكبة والفطائر التي تحتوي اللحوم، إذ تتجاهل هذه الفئة الأضرار التي تترتب على تناول اللحوم بشكل يومي دون الاعتماد على عناصر غذائية أخرى.

يمهد لضعف المناعة:

وقالت استشارية التغذية الدكتورة نجود فؤاد في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن كثيرًا من الأشخاص يفضلون تناول اللحوم بكثرة في رمضان، إذ ينتشر تناول المقليات كالسمبوسك والمعجنات والكبة والفطائر بكثرة، ولكن المرضى المصابين بالنقرس وهو أحد الأمراض التي تصيب المفاصل وذلك نتيجة زيادة حمض اليوريك في الدم، إذ تظهر أعراضه بنوبات مفاجئة وشديدة من الألم والتورم والاحمرار في المفاصل ولهذا ينصح بتجنب اللحوم؛ حتى لا تنتابهم موجات آلام المرض، وبشكل عام فإن هذه النصيحة تشمل الجميع فرغم أهمية اللحوم لكونها من البروتينات، إلا أن الإكثار من تناوله يضر الصحة كثيرًا ويتسبب في حدوث العديد من الأمراض، كما أن ذلك قد يسبب ضعف المناعة بسبب الاعتماد على البروتين، فالدهون المشبعة في اللحوم تزيد من فرص التهاب الجسم.

زيادة كوليسترول الدم:

وبينت أن تناول اللحوم يوميًّا يزيد من فرص ارتفاع الكوليسترول، فاللحوم ومنها الحمراء تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، والتي ثبت أنها ترفع نسبة الكوليسترول، الذي يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

التعرض لهشاشة العظام:

وأضافت أن كثرة تناول اللحوم يسبب أيضًا هشاشة العظام؛ لأن البروتين الزائد الذي يتراكم في الدهون يؤدي إلي المزيد من الرواسب الدهنية في الجسم، وتشكل هذه الترسبات كلس وتؤثر علي العديد من الأنسجة والعظام، مما يتسبب في هشاشة العظام مع مرور الوقت.

تنوع المصادر الغذائية:

ونصحت نجود بضرورة التنوع في مصادر وجبات الإفطار وعدم الاعتماد على صنف واحد فقط؛ إذ إن الجسم يحتاج إلى جميع العناصر التي تحتوي على البروتينات والألياف والكربوهيدرات والفيتامينات، بجانب الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات التي تمنح الجسم الفيتامينات والمعادن والألياف والتي تساعد على تقوية مناعة الجسم.

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