بريطانيا: خطر التعرض للجلطات بعد لقاح أسترازينيكا ضئيل للغاية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-02

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكدت بريطانيا أن خطر التعرض للجلطات بعد لقاح أسترازينيكا ضئيل للغاية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أوصت بمواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19)، فيما يواصل خبراؤها تقييم معلومات السلامة.

مراجعة بيانات السلامة:

وأعلنت المنظمة الأممية، أن خبراءها ما زالوا يراجعون بيانات السلامة الخاصة بـ لقاح أسترازينيكا بعد مخاوف من الإصابة بجلطات دموية، لكنها أوصت بمواصلة برامج التطعيم “في الوقت الحالي”.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان: “تجري اللجنة الاستشارية العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن سلامة اللقاحات تقييمًا دقيقًا لأحدث بيانات السلامة المتاحة.. في الوقت الحالي، تعتبر منظمة الصحة العالمية أن فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره وتوصي بمواصلة حملات التطعيم”.

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