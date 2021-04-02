تسجيل أول جمعية رسمية لخدمة الأحياء على مستوى السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، قرارًا يقضي بتسجيل جمعية تطوير لخدمة الأحياء بمنطقة الرياض لتكون أول جمعية تهتم بهذا المجال على مستوى المملكة.

خدمات الأحياء:

صرح بذلك مدير عام الجمعية الدكتور نهار العتيبي، مبينًا أن هذه الجمعية هي أول جمعية على مستوى المملكة تهدف إلى المساهمة في توفير الخدمات العامة لأحياء مدينة الرياض بالاضافة إلى المساهمة في تطوير الخدمات البلدية في الأحياء ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع للمحافظة على المرافق العامة.

اجتماع مجلس الإدارة:

وأكد الدكتور نهار أن هذه الجمعية بعد صدور قرار الوزير بتسجيلها جمعية رسمية تحت مظلة الوزارة، تم تشكيل مجلس إدارتها واستئجار مبنى ليكون مقرًّا لها بحي ضاحية لبن وباشرت الجمعية أعمالها بعقد مجلس إدارتها واتخاذ العديد من القرارات.

واختتم العتيبي تصريحه بالدعاء والثناء لولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ما تلقاه الجمعيات من دعم وتشجيع وتمكين للمواطنين من المساهمة في تحقيق رؤيا المملكة العربية السعودية 2030، وكذلك الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على موافقته ودعمه للجمعية والشكر موصول لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موافقته واهتمامه اللا محدود بتسجيل الجمعيات التطوعية وفق رؤية المملكة 2030 وبث روح العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع.

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