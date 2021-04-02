مصرف الراجحي مباشر | تعرف الآن على أفضل طريقة لتسجيل الدخول

يقدم مصرف الراجحي مباشر للأفراد خدمات عديدة ومميزة من خلال الأنظمة الرقمية المستحدثة، حيث لم يعد يحتاج المستخدم بعد الآن الذهاب إلى آي من الفروع الخاصة بالبنك، مؤفراً بذلك الوقت والجهد والمال أيضاً، كما يساعد كذلك على الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد داخل المملكة العربية السعودية، كما بات الآن في إستطاعة المستخدم إتمام العديد من الخدمات المصرفية عبر خدمة الراجحي مباشر أفراد، والتي من خلالها يمكن سداد فاتورة الكهرباء والمياه، وتحويل الأموال من شخص لآخر، وكذلك التبرع للجمعيات الخيرية، جميع تلك الخدمات المميزة والهامة تجعلنا أن نتناول من خلال موقعكم نجوم مصرية خطوات التسجيل في الراجحي مباشر للأفراد وأفضل التعليمات الأمنية للمستخدمين تابعونا.

خطوات تسجيل الدخول>> مصرف الراجحي مباشر للأفراد:

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أولاً يجب إدراج رقم الجوال عن طريق الصراف الآلي. الدخول على الموقع الرسمي للمباشر أفراد، ثم إختيار تسجيل الدخول في الخدمات الإلكترونية. ثم يجب إدراج رقم بطاقة الصراف الآلي، وكذلك رقم حساب المستخدم، والرقم السري الخاص بالبطاقة، في خانة التسجيل في خدمة الراجحي مباشر أفراد. ثم يجب إدخال الجيميل الخاص بالمستخدم، البريد الإلكتروني والرقم السري. ثم إدخال رمز التفعيل الذي تم إرساله على رقم الجوال. وأخيراً قد أصبح لديك الآن حساب شخصي في خدمة الراجحي مباشر للأفراد.

خطوات التسجيل من خلال تطبيق مصرف الراجحي مباشر:

– أولاً يجب عليك تحميل تطبيق مصرف الراجحي، ومن ثم فتح التطبيق، والكبس على خيار تسجيل الدخول.

– ثم إدراج جميع البيانات والمعلومات الشخصية المطلوب إدارجها في الخانات المخصصة لها، والتأكد من صحة تلك البيانات.

– وأخيراً قم بالكبس على”التالي”، وأختار خدمة الراجحي مباشر للأفراد، ثم إدخال البيانات المطلوبة، ثم>> إضغط على إستمرار.

معلومات”هامة” أمنية مقدمة من مصرف الراجحي للمستخدمين: