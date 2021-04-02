شكرا لمتابعة خبر عن نصيحة مهمة من الغذاء والدواء لتفادي إعطاء الطفل جرعة زائدة من الـ "باراسيتامول" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن هناك عدة عوامل تحدد جرعة باراسيتامول المُعطاة للطفل، محذرة من إعطائه جرعة زائدة من الدواء.

وأوضحت الهيئة إنه لتفادي الجرعة الزائدة من الباراسيتامول للطفل وعند استخدامه دون وصفة طبية يُفضل سؤال الصيدلي عن الجرعة المناسبة وعدد الجرعات الممكنة خلال اليوم الواحد ومدة استخدام الدواء، مشيرة إلى أن جرعات الدواء تختلف من طفل لآخر بناء على وزن الطفل وتركيز الدواء.

وشددت على ضرورة عدم تقريب الجرعة إلى أخرى أكثر من المدة المحددة، وألا تُستخدم ملعقة طعام عند إعطاء الدواء للطفل، كما وضعت حاسبة على موقعها تتيح وضع الوزن بالكيلوغرام، وتركيز الباراسيتامول، فتظهر الجرعة المناسبة للطفل.