شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الرياض تتفاعل مع شكوى هبوط أرضي بأحد الأحياء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تلقت أمانة منطقة الرياض بلاغا بوجود هبوط أرضي أمام إشارة شارع معن بن زائدة، بالتقاطع مع شارع محمّد بن شعيل في حيّ المنصورة (خنشليلة) جنوب الرياض منذ أكثر من ٣أسابيع.

وأضاف البلاغ أن هذا الهبوط تسبّب في إلحاق أضرار بالغة للمركبات.

وتفاعله الأمانة مع البلاغ، خيث طالب مركز أمانة منطقة الرياض (940) بتزويده بالبيانات وإحداثيات الموقع لحل المشكلة، موجهًا الشكر لصاحب البلاغ.

ورد أحد المغردين على أمانة الرياض قائلا إن الهبوط وقع بسبب انكسار في شبكة المياه، (..) تم إصلاح جزء صغير من ذلك الهبوط ولم يتم إصلاح تلك الهبوطات (..) تم إرسال خطاب إلى مكتب التنسيق قبل ٤ أيام.