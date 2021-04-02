شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. البواردي: حظر التجول ليس حلاً لتقليل إصابات كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال الكاتب الصحفي ماهر البواردي أن حظر التجول ليس هو الحل لتقليل عدد إصابات فيروس كورونا، مبينا أن الحظر له آثار سلبية كبيرة

وأضاف البواردي أن لابد من إغلاق أماكن المناسبات والاستراحات التي يحدث بها التجمعات العائلية، و إغلاق حدود منطقة الرياض لمدة شهر، مشيرا إلى أن الذي يتضرر من هذا القرار جزء بسيط من المجتمع وليس الجميع.

وأكد الكاتب تزايد أعداد إصابات كورونا سببه عدم الاستماع لنصائح وزارة الصحة، لافتا إلى وجود تساهل واستهتار من قبل البعض، داعيا إلى معاقبة أصحاب التجمعات بالاستراحات.