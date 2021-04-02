شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. صاحب مقطع "لا تقتل المتعة": الحياة تجارب وأنا ومن بعدي الطوفان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال صاحب المقطع الشهير "لا تقتل المتعة" إن الحياة تجارب، وأن على الإنسان الاستمتاع بحياته، ولا يجبر نفسه على فعل شئ لمجرد مجاملة الآخرين.

وأضاف ذيب العتيبي، خلال استضافته في قناة MBC، أنه دائما يمزح مع الشباب ويقول لهم أنا ومن بعدي الطوفان، مضيفا أنه لا يعني بذلك إهمال الآخرين، وإنما يجب على الإنسان أن يتهم بنفسه، وفي نفس الوقت لا يهمل من حوله.

ولفت أنه ترسخت لديه هذه القناعات منذ أن تخطى سن الأربعين عاما، مضيفا أنه بعد هذا السن وجد أنه ضيع من عمره سنوات من أجل الآخرين دون الاهتمام بنفسه.