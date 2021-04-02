شكرا لمتابعة خبر عن أول تحرك من العنف الأسري تجاه شاب يشكو من تعنيف والده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع شكوى شاب من تعرضه للعنف من قبل والده، مبينا أنه تم مباشرة ورصد الحالة .

وقال المركز "‏إشارة إلى ماتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض شاب للعنف من قبل والده، تود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التوضيح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري وتوجيهها إلى الجهات ذات الإختصاص".

كان الشاب قد كشف عن مأساته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتعرضه للظلم والاعتداء من قبل والده، مستنجدا بالجهات المختصة لتوفير الحماية له

وقال الشاب أن والده حرمه من التعليم، وأن سوء معاملة والده له دفعه للعيش في حظيرة دجاج، كما نشر مقطع فيديو آخر له وهو يجري مبتعداً عن والده، الذي كان يحاول أن يضربه بالحجارة.

وتابع الشاب أنه أدمن على تعاطي مادة الحشيش المخدر، وذلك بسبب والده الذي كان يوفره له، إذ إنه هو الآخر يتعاطاه، مطالباً بمساعدته قبل أن يدفعه ما يحدث له لارتكاب جريمة.

وقالت والدة الشاب، عبر حسابها بموقع "تويتر"، أنها انفصلت عن والده بسبب سوء المعاملة، وأن الأخير ظالم، مناشدة السلطات المعنية إنقاذ نجلها منه.

وبدوره، تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع تغريدة الأم، وطالبها بالتواصل معه عبر الرسائل الخاصة لخدمتها.

ودشن المغردون وسم بعنوان "الاب اللى معنف اسرته"، مقاطع الفيديو الخاصة بالواقعة، واستنكر بعضهم طريقة تعامل الأب مع ابنه، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لحمايته ومحاسبة الأب.