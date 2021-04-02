شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة محذرا من التهاون في الاحترازات: سينعكس نتيجته في عدد الحالات اليومية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه وزير الصحة توفيق الربيعة، تحذير من عدم الالتزام أو تهاون في الاحترازات، مبينا أنه سينعكس نتيجته في عدد الحالات اليومية، التي تعكس مدى الالتزام.

وقال وزير الصحة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: لايزال بإمكاننا استدارك الأمر، ابدأ بنفسك أولاً ثم من حولك بالالتزام بالاحترازات (الكمامة، التباعد، غسل وتعقيم اليدين، تجنب التجمعات).