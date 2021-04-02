شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. آل الشيخ: لن نتسامح في تجاوز قرار ضبط مكبرات الصوت بالمساجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن قرار ضبط مكبرات الصوت في المساجد ستطبقه الوزارة بحذافيرها.

وقال آل الشيخ الوزارة "منذ أن توليت منصبي أصدرت تعميما لضبط مكبرات الصوت في المساجد ومعالجة التشويش"، مضيفا أن " الآذان والإقامة من شعائر الإسلام لابد من وجودهما ولانتخلي عنهما في أي حال من الأحوال".

وتابع "استغلال الأجهزة الصوتية ومحسنات لتضخيم الأصوات في المساجد يسبب إيذاء للمجاورين، ولاشك أن ذلك ليس من الحكمة وإنما هو اجتهاد في غير محله لذلك اتخذت الوزارة هذا القرار المدروس وستتطبقه بحذافيره ولن تتسامح من تجاوزه"٠

واكد على ضرورة المحافظة على هيبة المسجد ولابد أن يكون الآذان يدعو الى الطمأنينة والخشوع، داعيا الجميع أن يبلغوا في حال سمعوا أصوات زائدة عن الحد.

وأضاف وزير الشؤون الإسلامية" من لايطبق النظام فليجلس في بيته فلا أحد فوق النظام"، لافتا إلى أن الائمة قائمين برسالتهم على أكمل وجه.