شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد "السبت" في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد، السبت، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الحدود الشمالية، والشرقية، والقصيم والرياض ومنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية منها.

كما توقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا على وسط وشرق وغرب المملكة، وقد تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض .

ورجح أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40كم/ساعة تصل الى 55كم/ساعة على الجزء الاوسط، وارتفاع الموج متر الى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الاوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما ستكون الرياح السطحية في الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.