شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة تتبرع بكليتها لشقيقها لإنهاء معاناته مع المرض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

تسابق سبعة أشقاء للتبرع بكِلياتهم بالجوف؛ لإنهاء معاناة شقيقهم مع مرض الفشل الكلوي، قبل أن يختار المستشفى أحدهم لهذا الأمر بعد تطابق تحليله مع المريض.

وأكدت المواطنة فاطمة السعران أن جميع إخوتها عرضوا أنفسهم للتبرع لإنهاء آلام شقيقهم، مبيناً أن العملية أجريت بنجاح بعد تبرعها بكليتها لشقيقها.

وأضافت أنها أقدمت على تلك الخطوة بعدما رأت أن شقيقها يعاني من غسيل الكلى التي تستغرق منه ساعات، فبادرت بالتبرع بكليتها وإنهاء معاناته

كما قدم المواطن الشكر لشقيقته التي أنقذت حياته وتبرعت بكليتها، مبينا أن اشقاءه السبعة عندما علموا باصابته بفشل كلوي أرادوا التبرع بكليتهم.