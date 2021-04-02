شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. متحدثة التعليم : سيتم الإنتهاء من جميع المناهج الدراسية قبل شهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المتحدثة الرسمي للتعليم العام بوزارة التعليم، ابتسام الشهري، آلية إنهاء العام الدراسي الحالي.

وذكرت، خلال مداخلة لها بقناة MBC، أن قرار الوزارة حدد مواعيد اختبارات المرحلة الابتدائية، والتي تبدأ من الساعة الثالثة إلى الساعة 5 عصرًا، في حين أن بداية اليوم الدراسي للمرحتين المتوسطة والثانوية ستكون الساعة 10:30 صباحًا إلى 2:30 ظهراً.

ونبهت بأنه سيتم الإنتهاء من جميع المناهج الدراسية قبل شهر رمضان، مضيفة أنه تم تحديد هذه المواعيد بحيث تكون ملائمة للطلاب.