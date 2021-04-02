شكرا لمتابعة خبر عن "المرور" : نصائح لقائدي المركبات لتجاوز مواقع الازدحام بأمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

وجهت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، نصائح لقائدي المركبات تضمن لهم تجاوز مواقع الازدحام المروري بأمان.

وقالت إدارة المرور إنه يجب على قائدي المركبات تجنب التجاوز من خلال كتف الطريق، والحرص على إعطاء أفضلية العبور لمركبات الطوارئ.

وأشارت إلى أنه يجب على السائق المحافظة على تركيزه والابتعاد عن استخدام الجوال، وترك مسافة آمنة بينه وبين المركبة التي أمامه، إلى جانب الالتزام بالمسار وعدم التنقل بين المسارات حتى وإن كانت حركتها أسرع.