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"المرور" : نصائح لقائدي المركبات لتجاوز مواقع الازدحام بأمان

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

وجهت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، نصائح لقائدي المركبات تضمن لهم تجاوز مواقع الازدحام المروري بأمان.

وقالت إدارة المرور إنه يجب على قائدي المركبات تجنب التجاوز من خلال كتف الطريق، والحرص على إعطاء أفضلية العبور لمركبات الطوارئ.

وأشارت إلى أنه يجب على السائق المحافظة على تركيزه والابتعاد عن استخدام الجوال، وترك مسافة آمنة بينه وبين المركبة التي أمامه، إلى جانب الالتزام بالمسار وعدم التنقل بين المسارات حتى وإن كانت حركتها أسرع.

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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