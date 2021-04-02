شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. جامعة الفيصل تكشف عن أول سيارة من إنتاجها تعمل بالطاقة الشمسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت جامعة الفيصل ممثلة بكلية الهندسة اليوم , عن سيارة تعمل بالطاقة الشمسية والكهربائية تم إنتاجها بالتعاون مع شريك الجامعة شركة "بوينج"، وذلك بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد آل هيازع، وممثلي الشركة .

وقال الدكتور آل هيازع في تصريح لـ واس " عمل على هذا المشروع طلاب وطالبات كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية والصناعية والتقنية بالجامعة واستغرق عدة سنوات , وقد هيأت الجامعة البيئة والشراكات المناسبة لإتمام العمل على أكمل وجه " ، مؤكدا أن الجامعة تركز على دعم مبادرات ومشاريع الطلاب ، بوصفها جزءاً من بناء شخصية الطالب والطالبة.

وأشار إلى أنه نتاج هذا العمل سيكون بمثابة مشاركات في المسابقات الدولية ونشر للأبحاث العلمية، مفيدا بأنه مشروع متكامل ومساهمة تتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح المشرف على المشروع المساعد في كلية الهندسة الدكتور أحمد عطيفي من جهته ، أن المشروع بدأ عام 2015 / 2016 أكاديميا، بدعم من مركز البحث العلمي بالجامعة ، ونفذ على أعلى درجة من الكفاءة ، ويمكن لهذه السيارة أن تقطع مسافة تصل 2500 كيلو متر , بسرعة تصل إلى أكثر من 80 كيلومتراً في الساعة، لافتا الانتباه إلى الخامات اختيرت بعناية ، وقد عمل الطلاب على الأجهزة الميكانيكية والكهربائية والتقنية بأنفسهم لتحقيق الهدف المطلوب من صناعة هذه السيارة، مؤكدا أن السيارة ستشارك في مسابقة ماراثون في جنوب أفريقيا عام 2022.

واستعرض الفريق برئاسة المهندس حبيب فاروق مجهوداتهم في تصميم السيارة وتصنيعها، كما قاموا بتشغيلها وعرض السيارة أمام الحضور.