‏النيابة العامة: التحقيق مع تنظيم عصابي لسرقة وابتزاز الشباب في مواقع التواصل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت النيابة العامة، اليوم الجمعة، عن استكمال التحقيق مع تنظيم عصابي لسرقة وابتزاز الشباب في مواقع التواصل، لافتة إلى أن التنظيم مكون من 3 متهمين قاموا بجرائم اعتداء على العرض والأخلاق.

وأوضحت النيابة العامة، أن المتهمين أعدوا وكرا للدعارة وروجوا لها عبر حساباتهم الإباحية، مؤكدة أن التشكيل العصابي استدرج الشباب لشقة معدة لابتزازهم بعد تصويرهم في أوضاع مشينة.