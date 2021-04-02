شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الزعاق يتوقع بداية شهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، ، بداية شهر رمضان، مشيرًا إلى أن شهر شعبان سيكون مكتملًا 30 يومًا وكذلك شهر رمضان سيكون 30 يومًا.

وقال الزعاق، إن العمليات الحسابية تشير إلى أن عدة شهر شعبان ستكتمل 30 يومًا، وإن الثلاثاء 13 أبريل هو غرة شهر رمضان المبارك على معظم بلدان العالم الإسلامي.

وأضاف أن يوم الأحد 11 أبريل سيغيب القمر قبل غروب الشمس، ولن تدركه الأبصار بعد مغيبها، وفجر يوم الإثنين 12 أبريل سيولد الهلال في تمام الساعة (5.32) وبعد مغيب شمس يوم الإثنين سيمكث الهلال لمدة 20 دقيقة في السماء.

وأشار إلى أن العمليات الحسابية تشير إلى أن عدة شهر رمضان ستكتمل 30 يوما، وأنه سيبدأ يوم الثلاثاء 13 أبريل وينتهي يوم الأربعاء 12 مايو، وأن يوم الخميس 13 مايو 2021م هو أول أيام عيد الفطر المبارك.