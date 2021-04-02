شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «المسند» يتوقع انخفاض الحرارة في الشرقية لنحو 10 درجات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن غداً السبت يتزامن مع دخول الكتلة الهوائية الشمالية المخفضة للحرارة، والتي ستدفع الكتلة الهوائية الحارة والجاثمة فوق أجواء اليوم، رياح شمالية نشطة مثيرة للغبار على نطاق واسع خاصة في الشرقية وشرق الوسطى.

وتوقع الدكتور عبدالله المسند، أن تنخفض الحرارة في الشرقية لنحو 10 درجات فرقا عن اليوم، كما توقغ أن تجلب الكتلة الهوائية الشمالية أجواء ربيعية، معتدلة في النهار وباردة في الليل.

أشار "المسند" إلى أن ذلك في الجوف، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الكويت، البحرين، قطر ومن ثم تزحف الأحد جنوباُ لتؤثر على جنوب منطقتي الشرقية والرياض والإمارات، لافتًا إلى أنه يواكب هذا الحدث رياح نشطة.