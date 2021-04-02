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آلية إنهاء العام الدراسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية

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شكرا لمتابعة خبر عن آلية إنهاء العام الدراسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التعليم عن تحديد مواعيد الدراسة والاختبارات للمرحلتين المتوسطة والثانوية في شهر رمضان المبارك.

وأشارت الوزارة أن الدراسة في شهر رمضان المبارك تبدأ من الساعة 10:30 صباحاً وحتى الساعة 2:30 ظهراً، على أن يبدأ الاختبار من الساعة 12:30 ظهراً.

وأضافت الوزارة أنه سيتم إنهاء المناهج الدراسية في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 26/8/1442هـ واستكمال تقويم الطلاب في جميع المواد التي تقوم تقويما مستمرًا يوم 30/8/1442هـ.

وتابعت انه سيتم تنفيذ اختبارات الطلاب بدءًا من الأحد 6/9 1442هـ إلى يوم الثلاثاء 15/9/1442هـ، ورصد النتائج وإصدار الشهادات، 17/9/1442هـ.

كما أعلنت وزارة التعليم عن مهام إدارات وأقسام الإشراف التربوي، ومكاتب التعليم لبقية العام الدراسي 1442هـ، ومنها إيقاف جميع الأنشطة اللاصفية والبرامج التدريبية واللقاءات والفعاليات.

MO Nasa

MO Nasa

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