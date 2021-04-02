شكرا لمتابعة خبر عن ‏قصة انتهاك مؤسسة احتفظت بوحدات تخزين تشمل مصنفات سمعية غير أصلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة الملكية الفكرية، اليوم الجمعة، عن قصة انتهاك مؤسسة قامت بالاحتفاظ بوحدات تخزين خارجية معدة بمصنفات سمعية منسوخة وغير أصلية ومجهزة للبيع.

وأوضحت الهيئة، أنه تم إيقاع عقوبات على تلك المؤسسة بلغت 28,800 ريال، ومصادرة المضبوطات، فيما أكدت أن حصولك على إذن كتابي لاستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق يجنبك العقوبة ويحترم ذلك حقوق الملكية الفكرية.