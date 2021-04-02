هل يمكن لمرضى تجلط الدم تناول لقاح كورونا.. «الصحة» تجيب

حددت وزارة الصحة مدى إمكانية حصول المرضى، الذين يتناولون أدوية لمنع تجلط الدم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وأوضحت وزارة الصحة عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن المرضى الذين يحصلون على أدوية خاصة بمنع تخثر الدم (تجلط الدم) يُمكن لهم أخذ اللقاح مع الحرص على المراقبة بعد أخذ اللقاح لمدة ٣٠ دقيقة.

ونصحت وزارة الصحة بضرورة التأكد من خلو موضع الحقن من النزيف قبل الخروج من موقع التطعيم مع أهمية استشارة الطبيب المعالج وأخذ التوصية بأخذ اللقاح من عدمه.

وكانت وزارة الصحة أكدت أن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا (كوفيد - 19) تجاوزت في المملكة أربعة ملايين وست مئة ألف جرعة حتى الآن، عبر أكثر من 500 مركز للقاح في جميع المناطق.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا)؛ حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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