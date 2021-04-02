وزير الصحة يحذر من التهاون في الاحترازات: سينعكس نتيجته في عدد الحالات اليومية

حذر وزير الصحة توفيق الربيعة، من أي التزام أو تهاون في الاحترازات، مؤكدًا أنه سينعكس نتيجته في عدد الحالات اليومية، التي تعكس مدى الالتزام.

وقال وزير الصحة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: لا يزال بإمكاننا استدارك الأمر، ابدأ بنفسك أولاً ثم من حولك بالالتزام بالاحترازات (الكمامة، التباعد، غسل وتعقيم اليدين، تجنب التجمعات).

وتجاوزت عدد جرعات لقاح فيروس كورونا (كوفيد - 19) في المملكة أربعة ملايين وست مئة ألف جرعة حتى الآن، عبر أكثر من 500 مركز للقاح في جميع المناطق.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا)؛ حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي نفس السياق سجلت وزارة الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية (728) حالة مؤكدة وتعافي (404) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (5768) حالة منها (735) حالة حرجة، ووصل عدد الإصابات في المملكة (391325) حالة، وعدد حالات التعافي (378873) حالة، فيما سجلت (8) حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (6684) حالة يرحمهم الله جميعًا.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).