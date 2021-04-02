زيارة معنوية.. النائب العام يتفقد النقاط القتالية المتقدمة ويطمئن على الجرحى

زار النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، قيادة قوة جازان وقيادة قوة نجران والوحدات التابعة لهما.

وقالت النيابة العامة، في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن النائب العام التقى أبطال الحد الجنوبي في النقاط القتالية المتقدمة لتقديم الدعم المعنوي لهم، واطمأن على الجرحى والمصابين في المستشفى.

ورافقه خلال زيارته وفد من النيابة العامة ومدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني والمدعي العام للقوات المسلحة العميد عواض بن علي الثمالي.